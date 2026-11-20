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© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Consueto intervento ai microfoni di Radiosei per Stefano Mattei. La ripresa del campionato ma non solo: questo il pensiero del giornalista sul momento della Lazio: “Ormai Floriani lo consideriamo il titolare, altrimenti diremmo che domani cambierà tutta la difesa, qualora Provstgaard dovesse riposare. Col Lecce gara insidiosa, ma la Lazio ha la forza di vincerla. Ed è ‘condannata a vincerla’ perché il resto del girone di andata è complicato”.

“La paura più grande di Lotito è lo scudetto della Roma, che cambierebbe gli scenari. Ormai sono sette anni che la Lazio non vince, otto se non vince la Supercoppa, nel frattempo le altre hanno messo in bacheca qualcosa. Anche il famoso slogan ‘dopo la Juventus ci siamo noi’, non regge più”.

“Per il presidente Lotito la Lazio è un mezzo, non il fine e l’aspetto tecnico è un dettaglio, mentre quello economico è importante. Lui ha sempre seguito se stesso e mai gli allenatori. Pensa solo ai conti”.