È intervenuto ai microfoni di Radiosei Giulio Cardone. Il giornalista ha parlato dello scenario in vista del mercato di gennaio e della situazione in casa Lazio. Queste le sue parole: “Lo spiraglio che si è aperto sul pessimismo legato al blocco totale del mercato riguarda la possibilità, secondo l’articolo 90 delle Noif, di mettere in atto una serie di mosse per sbloccarlo e poter operare sul mercato. Ad ogni modo, o il mercato te lo bloccano in entrata, oppure sarà libero dopo gli interventi della società mirati a sbloccarlo. Il saldo zero me lo hanno escluso, non ci sono vie di mezzo”.

“Mi hanno confermato che se arriverà il blocco, come probabilmente accadrà, si potrà intervenire per sbloccare la situazione, a quel punto dipenderà dalla volontà. Anche se ci sarà la sanzione, ogni club avrà la possibilità, fino al termine della sessione di mercato, di sanare il deficit e rientrare nei parametri. I numeri che fanno la differenza al momento non si sanno ufficialmente, noi possiamo fare delle previsioni basandoci un po’ sul bilancio passato e un po’ su ciò che è accaduto dopo. A me hanno detto che a breve si sapranno queste cifre. Gattuso rinuncerebbe anche a chiedere acquisti, in cambio di mantenere questa rosa”.

“Provstgaard ha giocato entrambe le partite con la Danimarca dall’inizio alla fine, quindi è possibile vedere domani Doekhi e Diogo Leite al centro della difesa. Col Lecce scenderà in campo una Lazio ‘nuova’”.