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GTA 6 ha conquistato non solo gli appassionati di videogiochi ma anche e soprattutto il mondo dei social. Dalla sua uscita, infatti, tutti sulle maggiori piattaforme hanno creato contenuti a tema e lo ha fatto anche la Lazio con la squadra biancoceleste sbarcata a Vice City, come celebra il divertente video postato sui canali ufficiali del club.

“Vice City, i nostri ragazzi sono arrivati”, ed effettivamente ci sono tutti: da Dele-Bashiru a Nsolin passando per Cataldi e Gudmundsson fino a Reda Belahyane che nel finale viene arrestato. Proprio questo spezzone di video ha scatenato i commenti dei compagni di squadra: “Nahh, perché hanno catturato il marocchino”, ha scritto l’islandese e da lì sono partite le risate di Dele, Mandas, Noslin e anche il commento dello stesso Reda: “Non lo so fratello”.

Pubblicato il 20/11 alle 16.45