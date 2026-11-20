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ll tecnico della Lazio, Gennaro Gattuso, ha parlato in conferenza stampa per presentare il match di domani all'Olimpico contro il Lecce e nel corso delle sue dichiarazioni si è soffermato anche su Albert Gudmundsson, tornato a disposizione in settimana dopo un lungo stop. Ecco cosa ha detto: "Io non devo entrare solo nella sua testa, ma di tutti i giocatori. Lui è importante dal punto di vista balistico e tecnico, ma ci sono tutti gli altri anche. Non so cosa significhi giocare poco. Lazzari e Dele ci danno sempre una mano coi 5 cambi".

"Albert, quando sta bene, è un giocatore di altissimo livello, ci può dare una grande mano. Domani in tanti avranno la possibilità di giocare dal primo minuto. Sono contento, vedo come si allenano, la partecipazione in settimana. Poi si può giocare bene o meno bene, ma serve sempre la massima convinzione".