Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

Una vecchia-nuova coppia di centrali potrebbe scendere in campo contro il Lecce. Si tratta di quella composta da Doekhi e Diogo Leite: 'vecchia' perché i due si conoscono benissimo dai tempi dell'Union Berlino; 'nuova' perché con la maglia della Lazio non hanno mai giocato insieme dall'inizio in gare ufficiali, ma solo in amichevole. Gattuso ci sta pensando, viste le fatiche di Provstgaard con la nazionale. Il danese infatti potrebbe beneficiare di un turno di riposo, almeno da titolare. Da qui l'idea di schierare l'olandese di fianco al portoghese.

Per caratteristiche si completano, lo dicono i numeri di FootNews.ai. Doekhi svetta sopra tutti sulle palle alte, mentre Diogo Leite è formibadile nei contrasti e negli intercetti. Lo scorso anno il primo ha vinto più della metà dei duelli aerei che ha affrontato (152 su 263, il 57,8%); il secondo invece ha completato 33 contrasti su 40 e collezionato 66 intercetti (media di 2.75 a partita).

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Quest'anno la musica non è tanto diversa: nonostante le poche presenze (cinque in tutte le competizioni), Doekhi è nella top dieci dei difensori centrali del campionato per percentuale di duelli aerei vinti. Come riportato da FootNews.ai, con il suo 75% (9 su 12), infatti, si classifica al nono posto dietro De Winter, Pavlovic, Carlos Augusto, Cittadini, Ranieri, Halhal, Diawara e Ghilardi. Al contrario, Diogo Leite si sta mettendo in mostra nel gioco con i piedi: in tutta la Serie A è quinto per precisione passaggi in fase di impostazione (95,1% in 6 gare giocate, per un totale di 291 minuti giocati) e quarto per precisione passaggi in avanti (93,3%).

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Ed è proprio su questo fondamentale che il portoghese aiuta il suo compagno di reparto. Diverso il discorso invece sulla rapidità: è Doekhi a fare la differenza in quel caso, con 35,73 km/h di velocità massima. Nella Lazio non ha eguali: il suo picco è più alto di quello di Frattesi, Tavares, Noslin, Sutalo e Floriani. È quarto, invece, per velocità massima media (31,42 km/h), dietro a Cancellieri, Tavares e Floriani. Solo penultimo Diogo Leite in entrambe le speciali classifiche.