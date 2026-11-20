TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Attraverso un comunicato ufficiale, il tifo organizzato della Lazio ha annunciato quale settore di San Siro occuperà il cuore del popolo biancoceleste in occasione della finale di Supercoppa Italiana contro l'Inter, in programma il prossimo 22 dicembre. Di seguito il testo.

"In occasione della finale di supercoppa italiana Inter-Lazio che si terrà il 22 dicembre a Milano, il cuore della tifoseria bianco celeste occuperà il PRIMO ANELLO BLU. Vogliamo vivere e far rivivere a tutti un esodo di massa stile anni 90, attaccati al campo e vicini a questa squadra che se lo merita. Siamo coscienti che il costo del biglietto non è il più popolare, ma in un'annata dove non ci sono trasferte europee e ci siamo tutti sacrificati non facendo l'abbonamento, crediamo che la differenza del costo del biglietto sia più che accettabile per provare ad essere più vicini e calorosi possibile, in un San siro dimora dell'avversario più difficile da affrontare. Avanti Lazio. Avanti Laziali".