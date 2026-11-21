Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Lentamente, ma l'Olimpico continua a essere sempre meno vuoto. Per la sfida di oggi contro il Lecce, riporta Corriere dello Sport, sono stati venduti quasi 7000 biglietti. A questi vanno aggiunti i circa 4500 abbonati stagionali e i 3500 sostenitori che hanno aderito al Pack 3. Il totale si avvicina alle 15000 presenze. Il dato è in crescita rispetto alle ultime gare casalinghe, nonostante la prosecuzione della contestazione contro Lotito e l'assenza del tifo organizzato.

Ben diversa la situazione per il derby del 13 dicembre. La corsa al biglietto prosegue e sono ormai circa 26.000 i tagliandi acquistati nella fase di prevendita. Un dato che conferma la volontà dei tifosi biancocelesti di tornare in massa all'Olimpico per l'unica partita di campionato esclusa dalla protesta. L'affluenza è inoltre destinata a crescere ulteriormente con le successive fasi di vendita.

Intanto, si prepara un altro esodo in trasferta. Per la sfida contro il Torino restano solamente 344 biglietti disponibili nei settori adiacenti a quello dedicato agli ospiti. I 1489 posti inizialmente riservati ai laziali sono andati immediatamente esauriti, spingendo il club ad aprire altri spazi nei Distinti Laterali Sud e nella Tribuna Laterale Sud. Anche questi presi l'assalto, portando il numero dei biancocelesti che si sono assicurati un posto sugli spalti a quota 2000.