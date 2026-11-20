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Gennaro Gattuso, nel corso del suo intervento in conferenza stampa alla vigilia dell'incontro tra Lazio e Lecce, ha parlato anche del suo futuro sulla panchina biancoceleste. Di seguito le sue dichiarazioni: "Futuro? Ti devi chiedere se mi piace fare il gitano o no. A me piace. Io amo andare in giro e toccare con mano le mentalità e le culture degli altri paesi. La mia crescita viene anche da tutti i giri che ho fatto. Noi italiani pensiamo sempre di essere i più bravi e i più forti".

"Nel mio mestiere si può prendere dagli altri paesi, ora non penso se devo fare qui 2-3 o 4 anni, penso a cosa fare oggi. Qua mi trovo a mio agio, sembra che sono qui da 10 anni. L'ho spiegato dopo il Mantova, sembrava fosse un funerale. Mi piace qui, spero di rimanerci a lungo. Quando si sta bene in un posto, uno ci deve pensare più di una volta prima di andare via, perché difficilmente poi si trovano posti così".