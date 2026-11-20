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Raggiunto dai microfoni di Radiosei Bruno Giordano ha detto la sua in vista della ripresa del campionato dove la Lazio sfiderà il Lecce: "Gattuso vede Pinamonti quotidiamente, noi lo vediamo solo nei 90′. Non credo sia stato massacrato, tutti quanti lo stanno aspettando, anzi è stato sottolineato anche l’attenuante di una preparazione estiva non ideale. Noslin in questo momento può giocare in qualsiasi modo e ruolo, ha entusiasmo e forza fisica. Sa quello che deve fare e lo fa bene, l’assist a Frattesi con il Napoli è un esempio. Ci aspettiamo solo conferme dalla squadra e dai singoli. Pinamonti, va detto, ha comunque realizzato due reti nel poco tempo in cui ha giocato. Può fare molto di più, ma ritengo il suo rendimento in linea con la situazione".

"La Lazio è già lanciata, non deve fare una rincorsa, sono le altre che devono lanciarsi per recuperare. La Lazio davvero, come dice Gattuso, deve giocare e pensare ad una partita alla volta. Giocando ogni partita al massimo puoi davvero sparare il massimo ogni volta. Sta a Gattuso inculcare nella testa dei giocatori la convinzione che quello che conta è solo il prossimo avversario".

"Gli infortuni non credo che possano aiutare a tenere alta l’attenzione. Più c’è concorrenza e più i calciatori danno il massimo”.

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