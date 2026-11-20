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Alla vigilia della gara contro il Lecce, il tecnico della Lazio Gennaro Gattuso ha diramato la lista dei convocati. Torna Gudmundsson, presenti anche Frattesi e Cataldi. Assenti invece Tavares, Sutalo, Marusic e Zaccagni. Di seguito tutti i nomi.

Portieri: Mandas, Motta, Renzetti;

Difensori: F. Bordon, R. Bordon, Doekhi, Floriani M., Lazzari, Leite, Pedraza, Pellegrini, Provstgaard;

Centrocampisti: Belahyane, Cataldi, Dele-Bashiru, Farcomeni, Frattesi, Przyborek, Rovella, Taylor;

Attaccanti: Cancellieri, Gudmundsson, Isaksen, Noslin, Pinamonti, Serra.