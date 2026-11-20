Lazio, i convocati di Gattuso per il Lecce: la scelta su Frattesi e Cataldi
20.11.2026 20:10 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Alla vigilia della gara contro il Lecce, il tecnico della Lazio Gennaro Gattuso ha diramato la lista dei convocati. Torna Gudmundsson, presenti anche Frattesi e Cataldi. Assenti invece Tavares, Sutalo, Marusic e Zaccagni. Di seguito tutti i nomi.
Portieri: Mandas, Motta, Renzetti;
Difensori: F. Bordon, R. Bordon, Doekhi, Floriani M., Lazzari, Leite, Pedraza, Pellegrini, Provstgaard;
Centrocampisti: Belahyane, Cataldi, Dele-Bashiru, Farcomeni, Frattesi, Przyborek, Rovella, Taylor;
Attaccanti: Cancellieri, Gudmundsson, Isaksen, Noslin, Pinamonti, Serra.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.