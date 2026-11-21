Fonte: Lalaziosiamonoi.it

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RASSEGNA STAMPA - Una pausa piena di trappole e rischi, a partire dal caso Frattesi. Congedato dalla Nazionale, rilanciato dalla Lazio oggi contro il Lecce. Tutto nel giro di pochi giorni. "Non devo riflettere su niente. Frattesi ha fatto tutto col gruppo in settimana, a livello strumentale non ha nulla", le parole di Gattuso. In azzurro l'infortunio, era emerso un piccolo edema, la Lazio ha certificato un "affaticamento".

Averlo a disposizione è sempre un'arma in più: Frattesi ha segnato due gol al Lecce quando indossava la maglia dell'Inter. Solo contro l'Udinese (sei gol) ha preso parte a più reti in Serie A che contro i giallorossi (tre, frutto di due reti e un assist). Ha sempre vinto, otto partite su otto, riporta Corriere dello Sport. Con Rino nelle ultime settimane è nato uno sketch. Lui lo vuole sempre più invasore, Davide vorrebbe partecipare di più al gioco: "Io mi scontro molto con Frattesi - ha raccontato Gattuso di recente - penso possa diventare uno dei più grandi invasori e gli rompo le scatole quando si abbassa per venire a legare. Penso che Davide debba capire che il suo punto di forza è l’incursione".

Frattesi, al netto degli scontri, ha compreso le parole del mister e punta a completarsi: "Se sto diventando un centrocampista a 360°? Ho qualche discussione con Gattuso, vuole che miglioro le cose che so fare meno ma anche che esalti le mie doti mentre io voglio solo migliorare quello che non ho. Ma sono contento di avere fiducia da parte di Gattuso e di Mancini".