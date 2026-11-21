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RASSEGNA STAMPA - Gustav da Lecce... al Lecce. Più di tre anni dopo il suo esordio in maglia biancoceleste nel Lecce - Lazio del 20 agosto 2023 (era subentrato nel finale del match, perso per 2-1 dai biancocelesti), ora è tutto un altro Isaksen.

Il danese vuole continuare a dimostrare di aver fatto lo step successivo e di essere diventato la miglior versione di sé. Ha realizzato 4 reti in 11 giornate, tutte nelle ultime 6 partite. L'anno scorso, con Maurizio Sarri, si fermò a 5 reti in 30 gare. Si tratta del suo miglior risultato da quando è a Roma, in Danimarca era arrivato a quota 18.

Il suo obiettivo è fare sempre meglio, il Lecce è l'ennesimo banco di prova. Vuole segnare il secondo gol consecutivo all'Olimpico dopo quello segnato al Cagliari nell'ultima sfida casalinga in quanto, come riporta il Corriere dello Sport, non ci è mai riuscito fino ad ora.