Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Un Lecce a misura di big. Dopo la sosta, che ha permesso a Di Francesco di recuperare praticamente l'intera rosa, il calendario del Lecce non ammette tregua: in 14 giorni, infatti, i giallorossi se la vedranno contro Lazio, Atalanta e Napoli, chiudendo l'anno solare con Sassuolo e Inter. "Ho visto la squadra lavorare bene durante questa pausa e prepararsi al meglio, per questo motivo mi aspetto di vedere buone cose anche sul campo", le parole del tecnico alla vigilia. Una partita, a Roma, dall’altissimo coefficiente di difficoltà, ma che il Lecce vuole affrontare con le proprie consapevolezze e con un "ingrediente" ben preciso: l'atteggiamento propositivo.

Recuperato Monteiro, convocato e pronto a dire la sua anche a gara in corso. Anche se Di Francesco non ha nascosto neanche la possibilità di vederlo in campo dall'inizio. A disposizione Berisha, pienamente in gruppo dopo il sovraccarico muscolare post-Cagliari. Appare probabile, riporta Corriere dello Sport, il ritorno al 4-3-3, con Fatah e N'Dri a supporto di Geubbels, in vantaggio su Stulic.

L'altra new entry tra i titolari prenderà posto a centrocampo: Coulibaly è al top della condizione e affiancherà Ngom e Malen. Il grande ballottaggio resta sempre in difesa tra Siebert e Gaspar, con l'angolano in pole per comporre insieme a Tiago Gabriel l'asse centrale a protezione di Falcone. Sempre che l'allenatore non opti, a sorpresa, per confermare il 3-4-2-1.