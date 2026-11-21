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RASSEGNA STAMPA - Gennaro Gattuso spera di recuperare i pezzi pregiati per continuare a volare. Alcuni, come Gudmundsson, sono già tornati a disposizione; mentre per altri, come Tavares e Sutalo, ci sarà ancora da aspettare.

Per il croato, però, la situazione sembra essere cambiata. Secondo quanto riportato nell'edizione odierna del Corriere dello Sport, è aumentato l'ottimismo su Sutalo: si temeva uno stiramento di secondo grado pieno, ma la lesione potrebbe essere meno grave del previsto e forse permettergli di tornare a disposizione di Gattuso tra meno di un mese.