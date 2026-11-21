Fonte: Lalaziosiamonoi.it

L'ex calciatrice della Lazio Women e ora speaker di Radio Radio, Martina Santoro, ha parlato anche della stagione dei biancocelesti, dicendo che, secondo il suo punto di vista, si sta cercando di far apparire la squadra di Gattuso migliore di quello che realmente è. Da qui si è aperto uno scontro in diretta con Alessandro Fusco, condiviso sul profilo X dell'emittente.

"Stiamo commettendo un errore che alla Lazio non serve, cioè quello di farla sembrare più grande di quello che è", le parole della calciatrice, che ha proseguito: "Stiamo facendo passare per fenomeni giocatori che fenomeni non sono. Quando uno parla della rosa e della competitività della rosa, deve considerare che le riserve possano dover giocare anche da titolari. E quindi quando penso a Lazzari, io dico che per me è un giocatore inaffidabile".

Pronta la risposta di Fusco, che non ci sta e interviene: "Io parlo di fatti, gli altri parlano di percezione. Due Tavares non ce l'ha nessuno!". Di seguito il video dell'episodio:

"State sopravvalutando la Lazio!" Duro scontro fra Alessandro Fusco e Martina Santoro. L'ex calciatrice non ha dubbi: "Stiamo facendo passare per fenomeni giocatori che fenomeni non sono". E sulle alternative ai titolari è durissima: "Lazzari? Per me è un giocatore inaffidabile" Fusco non ci sta: "Io parlo di fatti, gli altri parlano di percezione. Due Tavares non ce l'ha nessuno!" Da che parte state? Quanto è davvero competitiva la rosa biancoceleste? #Lazio #SerieA #Tavares #Gattuso #Lazzari #LazioLecce — Radio Radio (@RadioRadioWeb) November 20, 2026