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RASSEGNA STAMPA - Il dubbio più grande di Gennaro Gattuso in vista della sfida contro il Lecce è sul reparto arretrato. La difesa della Lazio è orfana di Sutalo, che era diventato ormai perno del reparto.

Al suo posto, Leite e Doekhi si giocano il posto. Il fattore Nazionali, riporta il Corriere dello Sport, può però incidere e portare Gattuso a scegliere di riformare la coppia di centrali dell'Union Berlino (Leite e Doekhi hanno giocato insieme ben 111 partite) e far rifiatare Provstgaard che è sceso in campo per 180 minuti con la Danimarca.

Gli unici certi del posto contro i salentini sono Floriani Mussolini a destra, con Marusic che dovrebbe rientrare a inizio dicembre, e Pedraza a sinistra (Tavares punta il derby).