Lazio, Isaksen fa ammonire tutti: c'è un altro biancoceleste in classifica. Il dato
21.11.2026 10:30 di Simone Locusta
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
RASSEGNA STAMPA - La cura Gattuso sembra aver fatto veramente bene a Gustav Isaksen. Il tecnico biancoceleste gli chiede di attaccare, puntare l’uomo e assumersi più responsabilità. Il danese sembra aver risposto più che presente, adesso è uno dei punti di riferimento del reparto offensivo biancoceleste.
Come riportato dal Corriere dello Sport, la sua capacità di mettere in difficoltà gli avversari trova conferma anche nei numeri: Isaksen guida infatti la classifica dei giocatori che hanno provocato più ammonizioni in Serie A, con 8 cartellini gialli conquistati. Alle sue spalle Messias del Genoa, fermo a 7, e il compagno di squadra Frattesi, terzo con 6.
autore
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.