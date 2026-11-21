Prima della partita contro il Lecce, il difensore della Lazio Diogo Leite ha parlato ai microfoni di Dazn. Di seguito le sue dichiarazioni: "Mi sento bene, dall'inizio mi hanno aiutato tutti ad adattarmi velocemente. Sto lavorando anche sulla lingua, mi sto integrando ogni giorno di più anche grazie alle persone che ci sono qui. Ho iniziato a studiare l'italiano, spero tra qualche settimana di riuscire a parlarlo".

autore Andrea Castellano Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale. ICast03