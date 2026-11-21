Serie A, riparte il campionato. Non solo la Lazio: le altre sfide in programma
Dopo la pausa per le nazionali, riparte il campionato di Serie A. Si tornerà a giocare oggi, a partire dalle 15.00. Ci sarà Lazio-Lecce all'Olimpico, ma in contemporanea anche Como-Cagliari, i primi reduci dalla sconfitta contro l'inter, i secondi dal successo contro il Frosinone. Alle 18.00 arriverà il fischio d'inizio di Parma-Roma: Gilardino, subentrato a Cuesta, dovrà cercare di mettere i bastoni tra le ruote al gruppo di Gasperini, al terzo posto sotto a Lazio e Inter.
Napoli-Torino, infine, chiuderà la giornata di oggi in attesa delle cinque sfide di domani: gli azzurri hanno pareggiato con i biancocelesti prima della sosta, e vorranno conquistare tre punti contro i granata anche per farsi trovare col morale alto dal Manchester City, che incontrerà martedì in Champions League. Monza-Fiorentina, in programma lunedì sera alle 20.45, chiuderà il dodicesimo turno.