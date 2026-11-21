Lazio, a Formello la cerimonia di consegna della Camelia “Silvio Piola”
Oggi, 21 novembre alle ore 10:00, presso il Centro Sportivo di Formello, si è tenuta la cerimonia di consegna e messa a dimora della camelia “Silvio Piola”, donata dalla famiglia del leggendario campione di tutti i tempi.
La camelia originaria fu donata alla famiglia Piola dalla Città di Velletri e dai suoi “maestri fiorai” in occasione del centenario della nascita del campione mondo azzurro, tutt’ora primatista di reti nella storia della Serie A.
Da quella pianta sono stati ricavati cinque nuove piantine, che la famiglia ha scelto di destinare ad altrettanti luoghi simbolo della sua vita: i cinque “luoghi del cuore” di Silvio Piola.
Il primo è la casa della Lazio, il Centro Sportivo di Formello, cuore pulsante del Club di cui Piola indossò la maglia dal 1934 al 1943. Un gesto che rinnova il legame indissolubile tra il campione e la storia biancoceleste, affidandone la memoria anche alle generazioni future.
La Camelia SILVIO PIOLA è stata piantumata all’ingresso del Centro Sportivo, nel corso di una breve cerimonia alla presenza della famiglia Piola, della dott.ssa Cristina Mezzaroma e del capitano Mattia Zaccagni.
La signora Paola Piola e suo marito presenzieranno allo Stadio Olimpico, assistendo alla partita odierna Lazio–Lecce.
Il testo della targa
CAMELIA “SILVIO PIOLA”
Dono della famiglia Piola in ricordo di Silvio, leggendario Campione della storia biancoceleste.
S.S. Lazio Training Center
21 novembre 2026
Le sue radici custodiscono un legame senza tempo,
i suoi fiori ne rinnovano la memoria.