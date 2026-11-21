Lazio-Lecce, le formazioni ufficiali: Frattesi c'è, la scelta in difesa
21.11.2026 14:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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LAZIO - LECCE, LE FORMAZIONI UFFICIALI
LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Doekhi, Diogo Leite, Pedraza; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Pinamonti, Noslin. A disp.: Motta, Renzetti, Lazzari, F. Bordon, Provstgaard, Pellegrini, Dele-Bashiru, Rovella, Cataldi, Przyborek, Farcomeni, Cancellieri, Gudmundsson, Serra. All.: Gattuso.
LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Kaba, Maleh; N'Dri, Geubbels, Fatah. All.: Di Francesco.
autore
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.