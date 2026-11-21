La redazione di Tuttomercatoweb.com ha intervistato Malthe Bech, giornalista danese del portale Bold che si è espresso sull'inizio di stagione con la Lazio di Isaksen e Provstgaard. Entrambi ormai sono anche due colonne della Danimarca de ct Riemer. Di seguito l'intervista.

Ti aspettavi questo rendimento della Lazio a questo punto della stagione?

"Sono molto sorpreso da quanto bene abbia iniziato la stagione la Lazio. Mi aspettavo che lottasse per un posto tra le prime cinque, ma certamente non avrei immaginato di vederla in testa alla classifica della Serie A a questo punto del campionato"

Quali sono i feedback in Danimarca sul rendimento di Isaksen e Provstgaard?

"Gustav Isaksen e Oliver Provstgaard sono due dei calciatori danesi che stanno attraversando il miglior momento di forma in questa stagione. Entrambi hanno ricevuto numerosi apprezzamenti dal commissario tecnico della Danimarca, Brian Riemer, e ricoprono anche ruoli molto importanti nella nazionale. Isaksen è uno dei principali riferimenti offensivi della Danimarca: gran parte della manovra d'attacco della squadra passa dai suoi piedi, soprattutto sulla fascia destra. Provstgaard, invece, ha avuto l'opportunità di giocare al centro della difesa al fianco di Joachim Andersen, anche perché Andreas Christensen, del Barcellona, è ancora una volta alle prese con problemi fisici. Non era necessariamente previsto che Provstgaard trovasse così tanto spazio già in questa fase della stagione, ma le sue ottime prestazioni con la Lazio gli hanno permesso di conquistare, almeno al momento, uno dei due posti da titolare al centro della difesa della nazionale danese".

Gustav è uno dei migliori esterni del nostro campionato: è la sua miglior stagione?

"Isaksen ha iniziato la stagione in maniera davvero convincente e, se riuscirà a mantenere questo livello di rendimento, ha sicuramente le possibilità di vivere la migliore annata della sua carriera. Finora, direi che la sua stagione migliore è stata quella 2022/23, quando ha chiuso da capocannoniere della Superliga danese. È stata anche l'annata in cui segnò due gol proprio contro la Lazio: probabilmente fu in quell'occasione che il club biancoceleste iniziò a interessarsi a lui"

Pensi che rinnoverà il contratto?

"Credo che sarebbe disponibile a prolungare il proprio contratto con la Lazio. Tuttavia, tutto è ancora possibile, considerando che mancano meno di due anni alla scadenza dell'attuale accordo. Sembra felice a Roma e si trova bene in Italia. Lo ha dichiarato lui stesso in più occasioni"

Oliver è diventato anche uomo da prima pagina, seguito dall'Inter: come è considerato in Danimarca?

"Provstgaard ha esordito con il club della sua città, il Vejle Boldklub, all'età di 18 anni. È cresciuto rapidamente, diventando uno dei giocatori più importanti di una squadra che negli ultimi anni ha lottato per consolidare la propria posizione nella massima divisione danese. A soli 21 anni è stato persino nominato capitano del Vejle e sembrava soltanto questione di tempo prima che si trasferisse all'estero, in uno dei principali campionati europei. Nonostante questo, il suo trasferimento alla Lazio è stato comunque una sorpresa per me. Si tratta di un grande club e temevo che il salto di qualità potesse rivelarsi troppo impegnativo per lui. Tuttavia, dopo un periodo iniziale piuttosto lungo di ambientamento, credo sia giusto riconoscere che mi sbagliavo. In Danimarca non ci sono dubbi sulle sue qualità e, al momento, le aspettative sono quelle di vederlo diventare per molti anni una vera e propria colonna della difesa della nazionale danese".