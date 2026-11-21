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Intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, l'operatore di mercato Giocondo Martorelli ha parlato delle prime undici giornate di campionato, che vedono la Lazio di Gattuso prima in classifica da sola e davanti a Inter e Roma. Di seguito il suo pensiero sull'inizio di stagione della formazione biancoceleste: "La Lazio è prima? Il merito va soprattutto al suo allenatore che ha creato una sinergia straordinaria con il gruppo. Gattuso sta facendo un'opera d'arte".