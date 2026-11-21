Lazio, parla Martorelli: "Gattuso sta facendo un'opera d'arte"
21.11.2026 12:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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© foto di Federico De Luca
Intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, l'operatore di mercato Giocondo Martorelli ha parlato delle prime undici giornate di campionato, che vedono la Lazio di Gattuso prima in classifica da sola e davanti a Inter e Roma. Di seguito il suo pensiero sull'inizio di stagione della formazione biancoceleste: "La Lazio è prima? Il merito va soprattutto al suo allenatore che ha creato una sinergia straordinaria con il gruppo. Gattuso sta facendo un'opera d'arte".
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.