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© foto di Federico De Luca

Dal Circolo Canottieri Aniene, l'ex portiere Dino Zoff ha parlato ai microfoni dei cronisti presenti dell'inizio di stagione della Lazio di Gattuso, prima in classifica da sola dopo undici giornate di campionato. Di seguito le sue parole: "La Lazio è in testa alla classifica con grandi meriti. Siamo all'inizio, però le prospettive mi sembrano buone. Mandas? Sta andando molto bene, ma per stare lì serve tutto il complesso che funzioni, non solo Mandas".