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CALCIOMERCATO LAZIO - Doekhi può tornare in Germania. È quanto riportato da Sky Sport DE, secondo cui ci sarebbe un club di Bundesliga pronto a presentare un'offerta alla Lazio per l'olandese. Si tratta del Borussia Monchengladbach, attualmente ultimo in classifica e a caccia di colpi di mercato per evitare la retrocessione.

Uno degli obiettivi è proprio il centrale biancoceleste, arrivato in estate a parametro zero dopo quattro stagioni all'Union Berlino. Ora nel suo futuro potrebbe esserci di nuovo la Germania: il club tedesco avrebbe già avviato contatti con la società di Formello, che però starebbe facendo muro. Come scrive lo stesso portale, filtra molto pessimismo riguardo l'esito positivo dell'operazione.

Fin qui Doekhi ha giocato cinque partite in campionato e una in Coppa Italia. Solo qualche mese fa ha firmato un contratto fino al 2029: Gattuso sicuramente non vuole perdere nessuno del suo gruppo, anche se non si tratta di un titolare. E di recente il diesse Fabiani è stato chiaro in vista di gennaio: "Nel mercato invernale non andrà via nessuno, questo lo posso garantire". Al momento resta difficile quindi pensare a una sua partenza.