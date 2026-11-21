Presente all'appuntamento 'Nexus – Visioni e strategie di sviluppo del territorio', il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca ha parlato di Lotito e della protesta del tifosi della Lazio. Di seguito le sue dichiarazioni: "Ho detto al presidente di Forza Italia Antonio Tajani: visto che Lotito si è innamorato della politica, vuole continuare ed è legittimo, e considerato che tornano le preferenze, dovrebbe candidarlo a Roma. Così vediamo quante ne prende, forse qualcuna anche dai romanisti".

"Questo è il momento della verità per Lotito, per dimostrare che è lui un valore aggiunto per la politica, altrimenti è vero il contrario: è stata la Lazio a portarlo in Senato. Oggi ha la possibilità di dimostrare che la Lazio ha portato tanti consensi a lui e al suo partito. È andato a Reggio Calabria? Si candidasse a Roma, accettasse la sfida, cominciasse già dalle comunali con Forza Italia e vediamo quanto è trascinatore di folle".

"Noi tifosi allo stadio ci siamo andati. Il problema è non andare all’Olimpico finché Lotito continuerà ad avere un atteggiamento arrogante. Negli anni è riuscito in una missione impossibile: non perdere mai l’occasione di insultare i tifosi della Lazio. Noi allo stadio ci andiamo, ma credo che lui debba cambiare atteggiamento. È padrone della società ed esercita un suo diritto, ma noi, come tifosi, esercitiamo il diritto di andare a goderci la Lazio fuori".