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Prima della partita contro la Lazio, il tecnico del Lecce Eusebio Di Francesco ha parlato ai microfoni di Dazn. Di seguito le sue dichiarazioni: "Ho avuto abbastanza giocatori a disposizione durante la sosta, sono riuscito ad allenarli anche se qualcuno è tornato più tardi. Poi abbiamo recuperato Monteiro, che è una risorsa importante. Non avevamo esterni di ruolo, per questo ho cambiato anche modulo. È tornato Berisha ma non è al meglio. Sono comunque contento di avere questo gruppo a disposizione per alzare il livello delle gare".