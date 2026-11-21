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Prima della gara contro il Lecce, il tecnico della Lazio Gennaro Gattuso ha parlato ai microfoni di Dazn. Di seguito le sue dichiarazioni: "Vediamo la squadra tutti i giorni, lavorano bene. Ora avremo partite importanti come questa qui contro il Lecce: Provstgaard veniva da più di 190 minuti con la Danimarca, per questo ho valorizzato chi è rimasto qua. Era giusto così. Doekhi è rimasto fuori ingiustamente nelle scorse partite, oggi ho pensato che fosse giusto rimetterlo in campo. Noi dobbiamo pensare partita dopo partita, e quindi solo a oggi. Facciamo le cose nostre, che vuole dire avere mentalità, voglia di stare in campo e giocare come sappiamo".