Lazio, Gattuso a Dazn: "Pensiamo solo al Lecce. Doekhi? Vi spiego la scelta"
21.11.2026 14:45 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Prima della gara contro il Lecce, il tecnico della Lazio Gennaro Gattuso ha parlato ai microfoni di Dazn. Di seguito le sue dichiarazioni: "Vediamo la squadra tutti i giorni, lavorano bene. Ora avremo partite importanti come questa qui contro il Lecce: Provstgaard veniva da più di 190 minuti con la Danimarca, per questo ho valorizzato chi è rimasto qua. Era giusto così. Doekhi è rimasto fuori ingiustamente nelle scorse partite, oggi ho pensato che fosse giusto rimetterlo in campo. Noi dobbiamo pensare partita dopo partita, e quindi solo a oggi. Facciamo le cose nostre, che vuole dire avere mentalità, voglia di stare in campo e giocare come sappiamo".
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.