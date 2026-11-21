Tutto è pronto per il ritorno in campo della Lazio, che sfiderà il Lecce nell'incontro dell'Olimpico. A pochi minuti dal fischio d'inizio, Diogo Leite, che partirà titolare, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel per commentare la sfida contro la formazione salentina. Ecco le sue parole: "Questa sarà come le altre partite, giochiamo in casa e vogliamo mantenere questo buon inizio di stagione. Vogliamo continuare così, stiamo andando bene".

"Dobbiamo stare attenti perché gli avversari possono essere pericolosi. Ma l'abbiamo preparata bene. Lavoriamo sempre sui calci piazzati, possono essere importanti. Dobbiamo essere forti sia in attacco che in difesa. Doekhi? Sono contento di giocare con lui, ci conosciamo da tanto tempo e sappiamo come giochiamo. Mi sento molto tranquillo di fianco a lui, vogliamo fare bene".