Fonte: Lalaziosiamonoi.it

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MANDAS 6,5: Le parate - le uniche - sono nel primo tempo su N'Dri (sinistro da fuori) e sul cross seguente di Geubbels. Nel finale aggiunge una smanacciata che vale il clean-sheet.

FLORIANI MUSSOLINI 7: Fatah lo mette in difficoltà all’inizio quando rientra sul destro, sopperisce alle difficoltà con l’aiuto dei compagni, poi in proiezione fa valere la sua falcata. Suo il cross del 2-0 gestito alla grande da Taylor. vUnico titolare della linea a quattro che ha impressionato in questa prima fase del campionato.

DOEKHI 7: Ritrova la titolarità, Gattuso gli dà fiducia, se la cava come era già successo nelle prime giornate di campionato. Si fa valere nei corpo a corpo con Geubbels. “Rischia” l’assist con una sponda per Frattesi.

DIOGO LEITE 7: Sta dando garanzie a prescindere dalla posizione. Stavolta gioca nella sua casella naturale, diventa un fattore migliorativo soprattutto nella fase di impostazione. Perfetto su N’Dri, gli passa davanti e lo blocca sul più bello.

PEDRAZA 6,5: Parte con qualche apprensione visto il passo di N’Dri, poi soprattutto dopo l’intervallo risponde alla grande a ogni richiesta nelle due fasi. Esce applaudito.

Dal 78’ PELLEGRINI sv

FRATTESI 7,5: Era stato il dubbio fisico di inizio settimana, dimostra di avere freschezza nel passo. Si divora il gol del 3-0, poi lo trova con un lob morbidissimo di mancino. Determinante, numeri da centravanti.

BELAHYANE 7,5: Parte disordinato, qualche errore tecnico di troppo. Cresce smisuratamente già dopo 15 minuti, riprende a strappare palloni e ad alzare il ritmo della Lazio. Sta tirando fuori una stagione super, una partita dopo l’altra.

Dall’83’ ROVELLA sv

TAYLOR 7,5: Assist sublime, vede Noslin alle spalle, lo serve di tacco. Una magia per il compagno che ringrazia e raddoppio. Qualità assurda in ogni sua giocata.

ISAKSEN 7: Punta l’uomo, non ha timore, è sbloccato sotto ogni punto di vista: di piedi e di testa. Salta Maleh, mette dentro il cross morbido (di destro) per Noslin che mette in discesa la strada. Gioca a tutto gas anche nel secondo tempo, Gattuso gli risparmia l’ultimo quarto d’ora.

Dal 78’ CANCELLIERI 6,5: Assist di testa per Frattesi, in pochi minuti lascia il segno.

PINAMONTI 6: Qualche sponda buona, manca di incisività in area, ci pensano i compagni intorno a concludere sfruttando i suoi movimenti.

NOSLIN 8: Ormai fa il centravanti pure se gioca sulla fascia. Colpo di testa puntuale sul cross di Isaksen, sblocca una partita complicatissima salendo a 5 gol in campionato. Che poi diventano 6 nella ripresa: sinistro secco, Falcone bucato. Momento di forma straordinario.

Dall’83’ DELE-BASHIRU sv

ALL. GATTUSO 8: Primo posto confermato, non era così semplice come diceva la “carta”. Formazione e cambi, non sbaglia nulla. Sta facendo un lavoro straordinario, inimmaginabile.

LECCE (4-3-3): Falcone 5,5; Veiga 5, Siebert 4,5, Tiago Gabriel 5, Gallo 5,5; Coulibaly 5,5 (Fofana sv), Kaba 5,5 (Ngom sv), Maleh 5 (Monteiro 6); N'Dri 5,5 (Stulic sv), Geubbels 5 (Esteban 5,5), Fatah 6. All.: Di Francesco 5.

Pubblicato il 21/11