Lazio, Noslin esulta dopo il Lecce: "Primi in classifica, daje!"
21.11.2026 17:14 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Doppietta decisiva. La vittoria della Lazio contro il Lecce porta soprattutto la firma di Tijjani Noslin. Altri due gol dell'olandese, che ha prima sbloccato la gara e poi raddoppiato su assist di tacco di Taylor. Il numero 14 biancoceleste ha mandato un messaggio a tutti i tifosi tramite il canale WhatsApp del club. Di seguito ciò che ha detto: "Ciao ragazzi, forza Lazio, tre punti... Andiamo! Primi in classifica, daje ragazzi!".
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.