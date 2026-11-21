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Doppietta decisiva. La vittoria della Lazio contro il Lecce porta soprattutto la firma di Tijjani Noslin. Altri due gol dell'olandese, che ha prima sbloccato la gara e poi raddoppiato su assist di tacco di Taylor. Il numero 14 biancoceleste ha mandato un messaggio a tutti i tifosi tramite il canale WhatsApp del club. Di seguito ciò che ha detto: "Ciao ragazzi, forza Lazio, tre punti... Andiamo! Primi in classifica, daje ragazzi!".