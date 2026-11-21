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La Lazio batte il Lecce con una doppietta di Noslin e il gol di Frattesi, si conferma in vetta alla classifica con 32 punti. Via social, la pagina 433 ha voluto esaltare la prestazione dell’olandese sottolineando quando sia stato determinante per questo successo e ha lanciato un messaggio al ct degli Orange: “Merita un posto nella squadra nazionale olandese?”, è il messaggio che si legge sotto il post.

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