Fonte: Lalaziosiamonoi.it

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La sosta per le nazionali, la seconda dopo quella "maxi" tra settembre e ottobre, non ferma la Lazio di Gattuso, che vince anche contro il Lecce. I biancocelesti conquistano altri tre punti e, alla dodicesima giornata di campionato, sono a quota 32, con dieci vittorie, due pareggi e nessuna sconfitta.

In attesa di quel che accadrà tra una settimana a Torino, la Lazio può godersi un'altra settimana da prima in classifica. L'Inter, al secondo posto, potrà arrivare massimo a 31 in caso di vittoria contro l'Atalanta - la partita è in programma domani alle 20.45. Mentre la Roma, ora a 27 punti, raggiungerà quota 30 se batterà il Parma nella sfida che inizierà alle 18.00. In quarta posizione, a 26 punti, il Como, che ha vinto contro il Cagliari nella sfida giocata in contemporanea rispetto a quella della Lazio.

Pubblicato il 21/11