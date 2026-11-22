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Ha vinto lui il premio come MVP della sfida contro il Lecce e non sarebbe potuto essere altirmenti per Noslin che, contro i giallorossi, ha segnato la sua personale doppietta.

Al termine della sfida ecco le parole dell'olandese ai microfoni di Dazn: "Doppietta? Non è solo merito mio, è merito del mister e della squadra. Lavoriamo l'uno per l’altro e anche quando io non faccio la miglior prestazione ho i compagni che mi aiutano e questa è la parte vincente di questa Lazio. Primi? No no non guardo mai la classifca”.

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Pubblicato il 21/11