La Lazio sbriga la pratica Lecce con un netto 3-0, doppietta di Noslin e pallonetto morbido di Frattesi. I biancocelesti difendono il primato

Fonte: Alessandro Vittori - Lalaziosiamonoi.it

La Lazio riprende il filo del suo discorso. La pausa nazionali non intacca i meccanismi della squadra di Gattuso che liquida il Lecce con un rotondo 3-0. Grande protagonista Noslin, autore di una doppietta: il primo gol su assist di Isaksen, staccando imperiosamente su Siebert, il secondo sfruttando un tacco ‘manciniano’ e ‘luis albertiano’ di Taylor. Chiude i conti Frattesi, con un pallonetto morbido che non lascia scampo a Falcone fuori dai pali. Decima vittoria in campionato (e due pareggi su dodici partite), primato difeso senza troppe difficoltà, altra trappola evitata abbastanza agevolmente.

LE SCELTE - Gattuso sceglie la coppia ex Union Berlino al centro della difesa: Doekhi e Diogo Leite partono titolari davanti a Mandas, con Floriani Mussolini e Pedraza terzini. Confermato il terzetto di centrocampo classico, con Frattesi, Belahyane e Taylor. In attacco seconda consecutiva dal 1’ per Pinamonti, ai suoi fianchi capitan Isaksen e Noslin.

LA SBLOCCA NOSLIN - Parte forte il Lecce, sfonda N’Dri dalla parte di Pedraza, lo spagnolo è poi bravo a contrastare la conclusione. Nell’azione successiva una buona combinazione del Lecce, conclusa con il cross di Gallo, richiede a Mandas un’uscita coraggiosa con i pugni. Reagisce la Lazio, Diogo Leite recupera alto il pallone, serve in profondità Pinamonti, cross basso per Frattesi interrotto dalla scivolata di Siebert. Noslin vede il corridoio per Pedraza, un tocco di troppo per l’ex Villarreal, Siebert si rifugia in corner. Sullo sviluppo dell’azione arriva alla conclusione Diogo Leite, blocca Falcone. Fatah salta Floriani Mussolini e Frattesi, il tiro sul secondo palo non è preciso, fuori. N’Dri salta Pedraza, arriva sul fondo, Floriani Mussolini libera l’area sul traversone basso. Al 25’ Isaksen punta e fa fuori Maleh, cross di destro in mezzo per Noslin, che stacca su Siebert e batte Falcone. Lazio in vantaggio. Contropiede innescato dal lancio di Mandas, Noslin vede tutto solo Isaksen dalla parte opposta, ma Tiago Gabriel lo anticipa e spazza in angolo. Fatah semina il panico nella retroguardia biancoceleste, ottima diagonale difensiva di Pedraza. Grande conclusione dalla distanza di N’Dri, respinge laterale Mandas, che poi replica su Geubbels, infine ancora N’Dri da ottima posizione spara alle stelle. Ottima azione corale dei ragazzi di Gattuso, Noslin in verticale per Pinamonti, Tiago Gabriel interrompe il passaggio per Frattesi.

ANCORA NOSLIN E FRATTESI - La ripresa parte con una punizione calciata alle stelle da Noslin. Corner di Maleh, stacca Tiago Gabriel che non coglie lo specchio della porta. Ammonito Siebert per aver interrotto la ripartenza di Pinamonti. Doppio cambio nel Lecce, entrano Ngom ed Esteban, escono Kaba e Geubbels. Un paio di ottime giocate di qualità di Isaksen mettono in difficoltà Gallo, ma alla fine il danese non arriva al passaggio decisivo. N’Dri punta Pedraza e mette al centro per Fatah che in sforbiciata non trova la porta. Frattesi entra in area, ben piazzato per la conclusione, viene spinto da Maleh, per Marcenaro è troppo lieve l’entità, si gioca. Al 68’ Floriani Mussolini viene servito splendidamente da Doekhi, traversone per Taylor, controllo e assist di tacco per Noslin, che con il sinistro rende vano il tentativo di respinta di Falcone. Raddoppio biancoceleste. N’Dri si incunea nella difesa della Lazio, rientro di Diogo Leite che riprende la posizione e sbroglia la matassa. Altra sostituzione di Di Francesco, Monteiro per Maleh. Grande ripiegamento difensivo di Noslin che chiude su N’Dri. Su azione di corner Doekhi stacca e di fatto serve Frattesi, colpo di testa poco preciso, salva Falcone. Ammonito Danilo Veiga per una scivolata pericolosa ai danni di Pedraza. Gattuso opera i primi cambi, entrano Pellegrini e Cancellieri per Pedraza e Isaksen. Altre due sostituzioni, Rovella e Dele-Bashiru rilevano Belahyane e Noslin. Dele-Bashiru va a completare il tridente d’attacco a sinistra. Nel Lecce Stulic e Fofana entrano per Coulibaly e N’Dri. Giallo per Pellegrini per un intervento duro su Danilo Veiga. Rientro per Gudmundsson, in campo negli ultimi minuti al posto di Pinamonti da falso nove. Al 90’ Cancellieri vede tutto solo Frattesi, che scappa sulla sinistra, vede Falcone fuori dai pali e lo fulmina con un pallonetto morbido. Tris della Lazio. Gudmundsson scappa alle spalle della difesa del Lecce, evita Falcone e mette in rete, ma è tutto vano per la partenza in fuorigioco dell’islandese. Finisce così, pratica Lecce liquidata con un rotondo 3-0.

Pubblicato il 21/11