MOVIOLA | Lazio-Lecce, Marcenaro confuso: dubbio rigore e cartellini mancati
Riparte da una vittoria la stagione della Lazio, che rimane imbattuta in campionato ed supera il Lecce all’Olimpico. Lascia a desiderare la conduzione arbitrale di Matteo Marcenaro, che alla sua sesta direzione con i biancocelesti è protagonista di diverse imprecisioni. Di seguito gli episodi da moviola.
PRIMO TEMPO
4’ - Cade nell’area del Lecce Noslin, non c’è però nessun contatto: tutto regolare.
6’ - Prima svista di Marcenaro: Siebert stende Pinamonti in ripartenza, l’azione prosegue ma l’arbitro si dimentica di ammonire il calciatore del Lecce. Doppia beffa per la Lazio: dall’angolo inizialmente concesso si passa alla rimessa dal fondo.
14’ - Veiga entra su Taylor, per l’arbitro nessun fallo: decisione discutibile.
23’ - Sospetto tocco di mano di Coulibaly a fermare il pallone dopo un contrasto con Taylor. Marcenaro, nel dubbio, non fischia.
26’ - Lazio in vantaggio! Bravo Isaksen sulla sua fascia a puntare l’avversario e crossare per la testa di Noslin che salta più in alto di tutti e buca Falcone. Tutto regolare.
33’ - Ancora generoso Marcenaro: fallo di Coulibaly a centrocampo, solo richiamo verbale.
45’ - Concesso un minuto di recupero.
45’+1 - Finisce il primo tempo con un fuorigioco inesistente fischiato alla Lazio.
SECONDO TEMPO
50’ - Il primo giallo del match è per Siebert che colpisce da dietro Pinamonti.
67’ - Episodio estremamente dubbio nell’area di rigore del Lecce. Frattesi toccato in area, per Marcenaro nulla di punibile. Il Var controlla in una manciata di secondi e non segnala errori al fischietto ligure. Decisione molto discutibile.
68’ - Raddoppia la Lazio! Floriani va da Taylor che inventa un tacco illuminante per Noslin che raddoppia. Rete regolare.
70’ - Spalla a spalla tra Leite e N’Dri nell’area della Lazio, niente da segnalare.
87’ - Ammonito Pellegrini.
90’ - Terzo gol della Lazio! Splendido pallonetto di Frattesi dal limite dell'area su Falcone, nulla da segnalare per Marcenaro.
90’ - Quattro minuti di recupero.
90’+3 - Arriva il quarto gol della Lazio con Gudmundsson lanciato sul filo del fuorigioco che stoppa, mette a sedare Falcone e trova il gol. Rete annullata però per un fuorigioco millimetrico.
90’+4 - Termina il match.
Pubblicato il 21/11