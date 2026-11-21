IL TABELLINO di Lazio-Lecce 3-0
Serie A Enilive | 12ª giornata
Sabato 21 novembre 2026, ore 15.00
Stadio Olimpico, Roma
LAZIO-LECCE 3-0
LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Doekhi, Diogo Leite, Pedraza (78' Pellegrini); Frattesi, Belahyane (83' Rovella), Taylor; Isaksen (78' Cancellieri), Pinamonti (88' Gudmundsson), Noslin (83' Dele-Bashiru).
A disp.: Motta, Renzetti, Lazzari, F. Bordon, Provstgaard, Cataldi, Przyborek, Farcomeni, Serra.
All.: Gattuso.
LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly (86' Fofana), Kaba (59' Ngom), Maleh (74' Monteiro); N'Dri (86' Stulic), Geubbels (59' Esteban), Fatah. All.: Di Francesco.
A disp.: Bleve, Borbei, Dembelé, Ndaba, Gaspar, Berisha, Gandelman, Jean, Gorter, Scott
All.: Di Francesco.
Arbitro: Matteo Marcenaro (sez. Genova); Assistenti: Biffi - Regattieri; IV ufficiale: Collu; V.A.R.: Maggioni; A.V.A.R.: Ghersini
Marcatori: 26' Noslin, 68' Noslin, 90' Frattesi.
Ammoniti: 50' Siebert (LE), Danilo Veiga (LE)
Espulsi: //
Recuperi: 1' pt, 4' st