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Vince ancora la Lazio di mister Gattuso che, dopo la sosta per le Nazionali, non sbaglia e cala il tris contro il Lecce con la doppietta di Noslin e la rete di Frattesi.

Una gara giocata benissimo dall’olandese che conquista anche un importante record. Come riportato da Opta, infatti, prima di Tijjani Noslin (4G+2A negli ultimi quattro match) l’ultimo giocatore della Lazio che aveva preso parte ad almeno una rete per quattro gare di fila di un singolo campionato di Serie A era stato Ciro Immobile (quattro match di fila tra maggio e giugno 2023).

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