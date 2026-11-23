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RASSEGNA STAMPA - "Ho il merito di aver fatto diventare questa squadra una famiglia". Gennaro Gattuso ha restituito alla Lazio entusiasmo, fiducia e senso di appartenenza, coinvolgendo anche quei giocatori che sembravano ormai ai margini. Ora, però, il timore è che il mercato di gennaio possa compromettere quanto costruito. Le sirene iniziano a farsi sentire per Taylor, Noslin, Isaksen e Provstgaard, ma finora nessuno ha manifestato la volontà di partire. Isaksen, anzi, è stato chiaro: "La Premier? Voglio la Champions con la Lazio".

Come scrive il Corriere dello Sport, Gattuso ha parlato con diversi calciatori, raccogliendo rassicurazioni sulla volontà di proseguire insieme. Un patto che adesso spetta alla società rispettare. Con il mercato bloccato a gennaio, infatti, qualsiasi cessione sarebbe difficilmente rimpiazzabile. Le plusvalenze potrebbero aiutare a sistemare i conti, ma il rischio sarebbe quello di smantellare un gruppo che sta andando oltre ogni aspettativa. Anche a giugno ci saranno ostacoli, tra riscatti e bonus per 30-40 milioni di euro. La Champions diventerebbe quindi fondamentale per trattenere i protagonisti di questa stagione.

La Lazio di Gattuso è nata nel momento più difficile, quando diversi giocatori si sentivano fuori posto e avevano perso fiducia. Il tecnico è riuscito a ricompattare lo spogliatoio, trasformandolo in una famiglia. "Siamo con Rino. Lottiamo per lui", ripetono i calciatori, mentre anche i tifosi hanno manifestato il proprio affetto all'Olimpico. Gattuso è diventato il punto di riferimento di un gruppo che ha ritrovato fame e ambizione. Adesso la vera sfida è capire se la Lazio migliore sia già quella di oggi o se il meglio debba ancora arrivare.