Sabatini sicuro: "La Lazio è una bella favola da vivere"
23.11.2026 01:28 di Alessandro Vittori Twitter: @AlessandroVitt2
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
La Lazio continua il suo volo in testa alla classifica del campionato. A Pressing su Canale 5 il percorso della squadra di Gattuso è un tema di discussione, di seguito le parole di Sandro Sabatini: "Io mi sono innamorato di quello che sta facendo la Lazio. Non credo che possa ripetere quello che successe al Leicester, però è una bella favola da vivere".
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Innamorato di Lazio dalla nascita, inizio il percorso di giornalista con Lalaziosiamonoi nel 2016. Nel frattempo ospitate tv e anche speaker radiofonico, continuo con lo stesso entusiasmo dei primi giorni.