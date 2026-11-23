Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La Lazio continua il suo volo in testa alla classifica del campionato. A Pressing su Canale 5 il percorso della squadra di Gattuso è un tema di discussione, di seguito le parole di Sandro Sabatini: "Io mi sono innamorato di quello che sta facendo la Lazio. Non credo che possa ripetere quello che successe al Leicester, però è una bella favola da vivere".

