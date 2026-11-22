Diogo Leite esulta sui social. Il difensore della Lazio ha pubblicato un post su Instagram dopo il netto successo per 3-0 contro il Lecce: "Continuiamo così, grande vittoria!", ha scritto. Il messaggio è per tutto l'ambiente biancoceleste, estasiato dalla squadra di Gattuso ancora prima in classifica da sola. Di seguito l'immagine.

autore Andrea Castellano Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale. ICast03