Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Eusebio Di Francesco, a qualche minuto dal triplice fischio di Lazio-Lecce, è intervenuto in conferenza stampa per analizzare la sconfitta. Ecco le parole del tecnico:

Sconfitta atipica per dimensioni? Si poteva fare qualcosa in più?

“Penso che abbiamo fatto un ottimo primo tempo, la squadra non meritava di stare sotto. Non meritiamo questo passivo, non ricordo altre occasioni nitide della Lazio oltre i tre gol. Un primo tempo di ottimo livello, è ovvio che poi bisogna concretizzare le occasioni da gol. Per quel che abbiamo prodotto, abbiamo concretizzato troppo poco. L’atteggiamento c’è stato, poi ci sono squadre più forti che alla lunga vengono fuori, avvantaggiate anche dal risultato. Peccato per il gol preso, ci siamo staccati di mezzo metro rispetto all’uomo, avevamo preparato di stare sempre attaccati all’uomo. Ma questo è il valore delle grandi squadre”.

Attaccanti?

"Mi aspetto molto di più, abbiamo bisogno dei gol degli attaccanti. Devo capire io a chi dare maggior fiducia nel corso della gara. Ho cercato di alternarli anche per gli infortuni. Però mi dispiace, perché per me avevamo fatto veramente molto bene, anche a livello offensivo. Abbiamo messo in difficoltà anche la Lazio in alcuni momenti, che non riusciva a palleggiare".

Poco coraggiosi nel secondo tempo? La Lazio lì la sorprende?

"Anche nel primo tempo, ontro una squadra prima in classifica, devi concretizzare. Erano più compatti, sono stati bravi a ripartire, hanno giocatori con un motore importante. È una squadra che sa quel che vuole, complimenti a Gattuso che sta facendo un campionato straordinario. Oggi meritavamo di più".