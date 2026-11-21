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Dopo il gol il Nazionale Davide Frattesi torna a segnare anche con la maglia della Lazio nel rotondo 3-0 rifilato dalla squadra di Gattuso al Lecce. Al termine del match ecco le sue parole ai microfoni di Dazn: "Frattesi: “Primi in classifica? Mancano 8 punti io guardo così la classifica".

Sul gol: "Ogni tanto lo provo in allenamento ma da più lontano, ci provo sempre, ho visto il portiere fuori e ho calciato senza pensare troppo e per fortuna è andata bene. Rovesciata? Lasciamola fare a chi sa farla, manca un gol di testa".

"Adesso speriamo di finire questo piccolo cerchio al più presto, mi sto divertendo tanto non solo in campo ma anche fuori. Ho trovato quello che stavo cercando, adesso sono felice h24 e si vede anche in campo".

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