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L'obiettivo non cambia, nel mirino ci sono sempre i 40 punti. Davide Frattesi l'ha ribadito ancora sui social: l'appuntamento con il 'cane salvezza' non poteva mancare anche dopo la vittoria contro il Lecce. E così il centrocampista della Lazio ha pubblicato la storia sul suo profilo Instagram: "-8...", si legge sotto nel countdown. Di seguito la foto.