Lazio, Frattesi continua a contare: torna il 'cane salvezza' - FOTO
21.11.2026 17:32 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
L'obiettivo non cambia, nel mirino ci sono sempre i 40 punti. Davide Frattesi l'ha ribadito ancora sui social: l'appuntamento con il 'cane salvezza' non poteva mancare anche dopo la vittoria contro il Lecce. E così il centrocampista della Lazio ha pubblicato la storia sul suo profilo Instagram: "-8...", si legge sotto nel countdown. Di seguito la foto.
autore
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.