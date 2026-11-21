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Lazio ancora capolista. La vittoria contro il Lecce tiene la squadra di Gattuso al primo posto in classifica da sola a quota 32. Come riportato da Matteo Di Gangi su X, nella storia del campionato di Serie A solo la Juventus ha portato a casa più punti dopo dodici giornate: nel 2005/06 (33 punti con Capello) e nel 2018/19 (34 con Allegri). In entrambe le annate poi i bianconeri hanno vinto lo scudetto, anche se nella prima occasione il successo è stato revocato (causa Calciopoli) e assegnato all'Inter.