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Intervenuto nel post-partita di Lazio - Lecce, gara vinta dai biancocelesti per 3-0, il tecnico Gennaro Gattuso ha parlato della prestazione dei suoi. Ecco di seguito le sue parole ai microfoni di Dazn:

"Non siamo partiti benissimo, eravamo appannati, poi la squadra ha fatto bene. Lecce scomodo, ti giocano addosso, non è stato semplice ma sono orgoglioso per mentalità e voglia. Ieri avevo detto di non essere preoccupato, li vedo in settimana, oggi hanno giocato Leite, Doekhi e Pedraza che non avevano mai giocato insieme ma ero tranquillo perché li vedo quando arrivano in campo, c'è grande spirito e dobbiamo continuare così. A destra giochiamo in un modo e a sinistra in un altro, Taylor ci dà qualità, è merito dei ragazzi che ci stanno mettendo tantissima mentalità e senso di appartenenza. Diamo merito a questi ragazzi, stanno facendo qualcosa di incredibile.

Rovella? Può dare più verticalizzazione, ci darà una mano. Ora possiamo anche fare 4-2-3-1, poi vedremo. Dele-Bashiru meriterebbe di più, abbiamo diversi giocatori. Ora servono minuti nelle gambe a Rovella che è mancato per tantissimo tempo, è un giocatore importante. Cosa manca? Sbagliare ci sta, giochiamo a velocità alte, mi interessa la mentalità ed è una sorpresa come stiamo tenendo botta. Sono soddisfatto, si vuole sempre qualcosa in più ma con questi ritmi gli errori tecnici ci possono stare. Non siamo stati sempre precisi, possiamo migliorare nella lettura delle partite".