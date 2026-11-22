Lazio meglio di GTA VI! "Sembra la Playstation" Zappulla esulta ai gol di Noslin e Frattesi - VIDEO
22.11.2026 07:15 di Antoniomaria Pietoso Twitter: @antospietoso
La Lazio stende il Lecce per 3-0 grazie alla doppietta di Noslin e alla gemma di Frattesi. I biancocelesti si confermano in vetta all classifica. Il nostro Alessandro Zappulla è pazzo della squadra di Gattuso e paragone il gioco dei biancocelesti a quello della Playstation. Gustati i gol delle aquile con la voce del nostro Zap.
Pubblicato il 21/11
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Giornalista pubblicista dal 2007, laziale dalla nascita. Bilancia ascendente scorpione, dimentico di rispondere spesso ma abbiate fiducia prima o poi recupero tutto. Scrivere è l'unica cosa che mi riesce bene.