La Lazio stende il Lecce per 3-0 grazie alla doppietta di Noslin e alla gemma di Frattesi. I biancocelesti si confermano in vetta all classifica. Il nostro Alessandro Zappulla è pazzo della squadra di Gattuso e paragone il gioco dei biancocelesti a quello della Playstation. Gustati i gol delle aquile con la voce del nostro Zap.

Pubblicato il 21/11