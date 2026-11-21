Al termine della sfida tra Lazio e Lecce, vinta dalla squadra di Gattuso per 3-0, Davide Frattesi, autore di una rete, ha analizzato la sfida ai microfoni di Dazn: "Non abbiamo ancora quello status di poter dire dobbiamo fare questo o l’altro, dobbiamo spingere forte tutti i giorni. Non dobbiamo guardare la classifica perché facendo così perderemmo l’entusiasmo e la spregiudicatezza che abbiamo ora”.

“Oltre al fatto di essere migliorato è una questione di fiducia, chiaramente quando sei chiamato ad avere un’occasione non puoi sbagliare, non è una questione di pressione ma di non poter sbagliare. Il fatto di poter giocare 90 minuti e di essere nel gioco mi permette di esprimermi al meglio”.

“Come facciamo a reggere tutti i 90 minuti? Scappiamo dal mister (ride, ndr). A parte gli scherzi, è una cosa che parte dal ritiro io per fortuna non c’ero, ma so che hanno lavorato duramente. Anche io ho lavorato tanto con il mio personal e quando sono arrivato ho visto che i carichi erano belli alti, chiaro che non facendo le coppe hai più possibilità di spingere. Questo secondo me è un tipo di lavoro che in partita ti permette non dico di non essere stanco ma di avere benzina per tutti i 90 minuti".

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