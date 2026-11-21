TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Cucchiaio al romanista. Frattesi ha chiuso con un tocco sotto dolcissimo la partita contro il Lecce, realizzando il gol del 3-0 a tu per tu con Falcone. Dopo di che il centrocampista della Lazio si è presentato in conferenza stampa nel post partita, rispondendo alle domande dei giornalisti presenti sulla vittoria, sul primato in classifica e proprio sulla sua rete.

A riguardo, uno dei cronisti dell'Olimpico gli ha chiesto se per il gesto si fosse ispirato all'ex capitano della Roma Francesco Totti. Dopo la domanda, tra il mormorio della sala stampa, Frattesi ha reagito allargando le braccia, quasi infastidito. E poi ha risposto senza parlare dell'allora numero dieci giallorosso: "Il pallonetto è stata una cosa abbastanza istintiva. Mi si è allungata un po’, ho detto ‘ci provo’. Quando facciamo i tiri col mister, io provo a fare il pallonetto, poi mi insulta. Adesso che l’ho fatto avrò qualche bonus, ma tanto continuerà così”.