Gustav Isaksen ha aprlato ai microfoni di Lazio Style Channel nel post partita di Lazio - Lecce. Queste le sue parole:

"Oggi è una vittoria bellissima, non è stato facile. Abbiamo giocato contro giocatori forti, nel primo tempo era un po’ complicata. Nel secondo siamo stati insieme, abbiamo parlato bene nell’intervallo e poi siamo usciti con i tre punti”.

“Non ci sono partite facili. Questa squadra è incredibile, c’è un’atmosfera molto bella. Il mister sta facendo un capolavoro. Siamo felici e l’importante è prendere una partita alla volta. Vogliamo continuare così".

“Crescita personale? Secondo me sono sulla giusta strada, ma posso fare ancora di più e fare un altro step. Sono molto felice di essere qua e giocare in una squadra come questa”.

“Adesso arrivano gare molto importante. La prossima è a Torino e vogliamo continuare e fare qualcosa anche li”.